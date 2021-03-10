Стало известно об отсутствии у Киева нового плана по Донбассу

Представители Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) не представили на заседании новый план по урегулированию ситуации в Донбассе, одобрение которого они ожидают от Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По его словам, российским дипломатам неизвестно о новых предложениях Киева по разрешению конфликта. «Главный план урегулирования — это сам комплекс мер по выполнению Минских соглашений», — пояснил источник. Кроме того, он подчеркнул, что на заседании отсутствовали и предложения о проведении видеоконференции в «нормандском формате», о которой ранее заявляли украинские власти.

9 марта глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина ожидает одобрения Россией нового плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, документ отвечает духу минских соглашений и соответствует нормам международного права. «План мирный — на столе... И мы очень ожидаем такой ​​же позиции со стороны РФ», — заявил он.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.