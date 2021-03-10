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Донецк увидел в новом плане Киева попытку уклониться от Минских соглашений

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Наталья Никонорова
Наталья Никонорова
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что не слышала о новом плане Киева по урегулированию ситуации в Донбассе, и сравнила его появление с попыткой уклониться от выполнения Минских соглашений, передает РИА Новости.

По ее словам, Киев намеренно анонсировал, но не представил свою инициативу, чтобы шантажировать жителей региона, угрожая им войной. Министр пояснила, что такой шаг был сделан с расчетом на то, что если Луганск и Донецк откажутся его выполнять, то им «устроят военный сценарий».

«Это очередная попытка Украины избежать реализации Минских договоренностей. А ведь именно в них изложен единственно возможный путь к миру», — подчеркнула Никонорова.

9 марта глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина ожидает одобрения Россией нового плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, документ отвечает духу Минских соглашений и соответствует нормам международного права. «План мирный — на столе... И мы очень ожидаем такой ​​же позиции со стороны РФ», — сказал он.

При этом в Кремле заявили, что не осведомлены о новых планах Киева относительно Донбасса, и предложили вернуться к выполнению Минских соглашений.

Отношения между Москвой и Киевом резко ухудшились после событий весны 2014 года: присоединения Крыма к России по итогам референдума в марте и начала конфликта в Донбассе в апреле. Власти Украины обвиняют РФ в вооруженной агрессии и оккупации Крыма. Москва настаивает на голословности обвинений.

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