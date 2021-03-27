Раскрыта новая стратегия Украины на случай войны с Россией

Новая военная стратегия Киева на случай войны с Россией основана на алгоритме, согласно которому конфликт между странами начинается с ответа на агрессию или угрозу военной безопасности Украины. Об этом в субботу, 27 марта, сообщает издание «Страна.ua».

Как подчеркивает издание, в новой стратегии прямо не говорится, что противник должен нарушить госграницу. Согласно ей, задействование армии и спецподразделений санкционируется, если есть «спровоцированный и поддержанный извне вооруженный конфликт в пределах территории Украины».

Издание отмечает, что, согласно таким формулировкам, ВСУ могут в любое время начать военную операцию против неподконтрольных территорий и «находящихся там российских войск».

27 марта сообщалось, что, приняв новую национальную стратегию военной безопасности, президент Украины Владимир Зеленский фактически призвал жителей страны готовиться к партизанской войне.

25 марта Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины, предусматривающую членство страны в НАТО, прекращение «временной оккупации» Россией Крыма, а также готовность государства к сдерживанию агрессии. В документе подчеркивается, что на национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины.

Днем ранее украинский лидер утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта на юго-востоке Украины в апреле того же года.