Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины, предусматривающую членство страны в НАТО, прекращение «временной оккупации» Россией Крыма, а также готовность государства к сдерживанию агрессии. Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Цель стратегии заключается в обеспечении реализации государственной политики в сфере обороны и определении путей реализации приоритетов государственной политики в военной сфере. При этом документ не предусматривает достижения военного паритета с Россией.

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«Реализация стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО», — говорится в документе.

Ранее Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Зеленский ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны. Стратегия определяет комплекс дипломатических, военных, экономических и других мер, которые будут направлены на возвращение Киевом контроля над полуостровом.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.