На Украине раскрыли стратегию по возвращению Крыма

На Украине раскрыли стратегию по возвращению под контроль Киева Крымского полуострова, пишет портал «Гордон».

Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма была принята Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 марта. Один из авторов документа, бывший министр курортов и туризма полуострова Александр Лиев перечислил его основные положения.

По его словам, Украина должна не иметь никаких контактов с «оккупационными» администрациями в Крыму, не признавать проходящие там выборы, не допускать ослабления санкций против России.

Материалы по теме «Украину ждет диктатура» Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс? «Должны быть нормальные, человеческие отношения» Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме

Киев планирует с помощью международных правозащитных организаций фиксировать все нарушения прав человека в Крыму, усилить работу в международных судах по возмещению экономического ущерба от потери территории, обеспечить крымчанам доступ к учебным заведениям Украины. Также запланировано «создание постоянно действующих каналов информирования» жителей Крыма.

«Еще один важный принцип, который впервые звучит — приоритетность политико-дипломатического способа разрешения вооруженного конфликта по Крыму между Украиной и Россией. Чтобы не было домыслов, когда и как мы будем наступать, с какими видами вооружения», — добавил он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.