Стало известно о планах Украины начать войну за Крым в 2014 году

Во время воссоединения Крыма с Россией в 2014 году подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли занять и удерживать крымские аэродромы и другие стратегические объекты. О планах начать войну за полуостров рассказал первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Виктор Назаров, передает УНИАН.

«Те замыслы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100 процентов. Но тем не менее взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, как потом было на Донбассе, она была реальна. Я до сих пор анализирую и делаю вывод, что эта задача была реальна», — сказал Назаров.

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По его словам, соответствующий план в начале марта 2014 года рассматривал Генеральный штаб. Однако позднее его отменил начальник ведомства Михаил Куцин.

Назаров рассказал, что аргументировалось это тем, что ситуация была очень напряженной. «Все, давайте команду "отставить", всех возвращать и никого не отправляйте, самолеты — на аэродромы, подразделения свои — в казармы, и на этом заканчиваем», — пересказал он слова Куцина.

Ранее Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента Украины в 2014 году, возложил вину за потерю Крыма на «деятелей, которые разоружали армию, которые уничтожали украинскую оборону». При этом бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Турчинов отдал устный приказ применять оружие на полуострове.

До этого бывший министр иностранных дел Украины Андрей Дещица рассказал, что пришедшая на смену бывшему президенту Виктору Януковичу власть сознательно отказалась воевать за Крым, чтобы провести президентские и парламентские выборы.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Европейского союза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Россию в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.