Украина призвала Россию «открыть доступ» в Крым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на неформальном заседании Совета безопасности ООН призвал Россию «открыть доступ» на территорию Крыма, передает РИА Новости.

Он не пояснил, каким организациям или ведомствам необходимо предоставить доступ, но заявил, что такая необходимость продиктована международным правом. «Мы призываем оккупирующую державу занять не политизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ», — сказал Кулеба.

Дипломат также обвинил Россию в «варварском обращении и разграблении» культурного наследия ЮНЕСКО и призвал все желающие страны присоединиться к проекту «Крымской платформы».

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. С помощью нее украинская сторона собирается заняться проблемами экономики и экологии, «защитой прав крымчан и деоккупацией полуострова». Проведение первого саммита на площадке запланировано на май 2021 года в Киеве.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Кроме того, Москва неоднократно заявляла, что доступ в Крым открыт для всех международных механизмов в области прав человека и защиты культурного наследия.