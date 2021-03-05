Организатор блокады Крыма предрек конец «оккупации» полуострова к 2034 году

Один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев предрек конец «оккупации» Крыма к 2034 году. Об этом он заявил в разговоре с «Крым.Реалии», комментируя продление запрета на въезд в Россию.

77-летний Джемилев, которого Москва считает организатором продовольственной блокады Крыма, пояснил, что в силу возраста этот запрет не имеет для него значения. «К 2034 году меня давно уже не будет на этом свете — так же, как не будет и оккупации. В случае моей смерти они хотят не пропустить на похороны в Крым. В советское время это практиковалось», — сказал он.

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В феврале Джемилев понадеялся на участие президента США Джо Байдена в «деоккупации» Крыма. По его словам, американский лидер может принять участие в международном саммите «Крымская платформа», проведение которого намечено на 23 августа в Киеве.

Джемилев совместно с другими лидерами «Меджлиса крымско-татарского народа» — Рефатом Чубаровым и Ленуром Ислямовым — в сентябре 2015 года организовали так называемую продовольственную блокаду Крыма. При поддержке боевиков запрещенной в России группировки «Правый сектор» они блокировали въезд грузовиков с украинскими товарами на территорию полуострова.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.