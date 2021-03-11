Украина утвердила стратегию по «деоккупации» Крыма

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил проект «Стратегии по деоккупации Крыма и Севастополя». Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

По его словам, такой документ должен был быть принят Киевом еще в 2014 году. Ключевым его элементом должно стать объединение усилий стран-союзников на базе международной площадки «Крымская платформа». «Четкий сигнал: мы не только призываем мир помочь вернуть Крым, Украина сама серьезно и системно этим занимается», — написал Кулеба.

Он добавил, что целью стратегии станет восстановление на полуострове международного права, а как следствие, и «полного украинского суверенитета».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. С помощью нее украинская сторона собирается заняться проблемами экономики и экологии, «защитой прав крымчан и деоккупацией полуострова». Проведение первого саммита на площадке запланировано на май 2021 года в Киеве.