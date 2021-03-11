В Киеве назвали «три кита» для возвращения Крыма

«Стратегия по деоккупации Крыма и Севастополя», консолидация усилий всех партнеров и синергия — «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Первый из них — документ, который ранее утвердил Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). «Четкий сигнал: мы не только призываем мир помочь вернуть Крым, Украина сама серьезно и системно этим занимается», — отметил глава ведомства.

Материалы по теме «Нас как бы не спросили» Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю Сливай воду Украина в 2014 году лишила Крым воды. Почему России бесполезно с ней торговаться?

Второй пункт — конcолидация. Так, Киев работает над объединением усилий стран-союзников на базе международной площадки «Крымская платформа», запланированной на 23 августа. На нем Киев хочет обсудить вопрос возвращения полуострова. Украина предложила присоединиться к площадке ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

Третьей Кулеба упомянул синергию. «Восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом и городом Севастополем», — пояснил глава МИЛ Украины.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.