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СБУ отреагировала на опубликованную депутатом карту Украины без Крыма

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Вадим Рабинович
Вадим Рабинович
Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»

Служба безопасности Украины (СБУ) отреагировала на публикацию в сети сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, где изображена карта страны без Крыма. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сейчас СБУ изучает и анализирует публикацию Рабиновича на предмет нарушений административного и уголовного законодательства. «О результатах проверки мы будем информировать дополнительно», — сказали в пресс-службе.

1 февраля Рабинович опубликовал на своей странице в Facebook карту Украины без Крыма, чем спровоцировал волну оскорблений от подписчиков. Представленная карта демонстрировала разделение страны по языковому признаку, на ней были отмечены районы, где жители говорят преимущественно на русском языке, а где — на украинском или суржике. В ответ на публикацию в адрес депутата последовали гневные комментарии от пользователей.

Бывший депутат Сергей Лещенко пригрозил Рабиновичу уголовной ответственностью. Он выразил надежду, что политик получит тюремный срок за свой поступок. «Публикуя карту Украины без Крыма, вы совершаете уголовное преступление, и, надеюсь, понесете за него наказание», — написал Лещенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к России и заявил, что Крым был сердцем Украины, которое вырвали семь лет назад. Он подписал указ о «деоккупации» полуострова. Документ предусматривает меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма. Зеленский также поручил правительству организовать саммит «Крымской платформы» в августе.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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