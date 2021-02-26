Зеленский подписал указ о «деоккупации» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке международного саммита в рамках «Крымской платформы», направленной на возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 26 февраля.

«Сегодня мною подписан указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым. В частности, правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы"», — сказал Зеленский.

Документ также предусматривает «меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма».

Ранее 26 февраля Зеленский обратился к России. По его словам, чтобы прекратить ненависть между украинцами и русскими, Россия должна «вернуть» Крым. «Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать», — сказал украинский лидер.

В январе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время направит России приглашение участвовать в работе международной «Крымской платформы», посвященной «деоккупации» полуострова. Проведение соответствующего саммита запланировано на май 2021 года в Киеве.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.