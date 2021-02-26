Порошенко назвал исторические причины потери Крыма

Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в газете «Украинская правда» колонку, в которой назвал исторические причины, приведшие к потере Крыма Украиной.

По его словам, сразу после крушения СССР Москва сделала ставку на создание «пророссийских» автономий на территории бывших союзных республик, в частности в Крыму и Приднестровье. Он отметил, что Украина в начале 90-х еще очень сильно зависела от России и не могла помешать этому процессу. «Драма 2014 года оказалась лишь финалом почти тридцатилетней истории, в которой ошибка за ошибкой, просчет за просчетом Украина делала шаг за шагом к тому, чтобы Крым был захвачен», — написал Порошенко.

Он добавил, что в те годы из-за бедственного экономического положения, промедления с рыночными реформами и зависимости от российского газа Киев был вынужден согласиться на размещение военно-морской базы России в Севастополе. «Власть закрывала глаза на то, что Крым стал настоящим полигоном для обкатки идеологем так называемого "Русского мира"», — отметил бывший президент.

Порошенко подчеркнул, что роковую роль в событиях 2014 года сыграла «глубокая укорененность» личного состава Вооруженных сил России в жизнь полуострова, вследствие чего жители не увидели врагов в лице русских солдат. «Это лишило Украину возможности применить силу для обороны от нападения», — заключил политик.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.