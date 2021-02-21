На Украине объяснили разрешение самолетам НАТО летать над Крымом

Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в разговоре с изданием «Обозреватель» объяснил, почему Киев выдал разрешение авиации НАТО совершать полеты над полуостровом.

По его словам, до присоединения Крыма к России все полеты над Черным морем координировались из аэропорта Симферополя. «Никакая международная организация не признает за Россией права управлять с Симферопольского аэропорта авиационными потоками», — сказал Бабин.

Он добавил, что в настоящее время речь не идет о том, что Киев пригласил авиацию альянса совершать полеты над Крымом, а лишь разрешил им это делать. «Мы не кричим: эй, летайте над Симферопольским аэропортом!» — отметил бывший постпред.

При этом Бабин выказал уверенность, что самолеты не будет приближаться к полуострову на расстояние ближе 12 миль. Полет на этом расстоянии не может считаться нарушением воздушного пространства, и Россия «не сможет ничего сделать ни фактически, ни юридически».

Киев предложил НАТО использовать воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ) для проведения операций 10 февраля. Этот район включает пространство над территорией Украины и открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание движения несет Киев в рамках международных договоров.

В 2014 году Крым вошел в состав России после проведенного референдума. Украина считает это оккупацией, а несогласованные полеты над полуостровом рассматривает как нарушение закона.