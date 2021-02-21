Бывший СССР
 
Последние новости
Тихановская посчитала насмешкой санкции ЕС против Белоруссии
Сын Айзы и Гуфа попал в больницу
Стали известны призовые Медведева за выступление на Australian Open
Начать ограничивать вес чиновников предложили с Жириновского
«Лестер» победил и вышел на второе место в АПЛ
В Ливии заявили о нападении на кортеж главы МВД ПНС страны
Ограничения веса чиновников сочли нарушением прав человека
Российский полицейский поздравил начальника с «днем гондона» и пожалел
Вдова Андрея Мягкова возмутилась слухами о своей бедности
Новости партнеров
Прослушать новость

На Украине объяснили разрешение самолетам НАТО летать над Крымом

Перейти в «Мою Ленту»
US Navy / via Globallookpress.com

Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в разговоре с изданием «Обозреватель» объяснил, почему Киев выдал разрешение авиации НАТО совершать полеты над полуостровом.

По его словам, до присоединения Крыма к России все полеты над Черным морем координировались из аэропорта Симферополя. «Никакая международная организация не признает за Россией права управлять с Симферопольского аэропорта авиационными потоками», — сказал Бабин.

Он добавил, что в настоящее время речь не идет о том, что Киев пригласил авиацию альянса совершать полеты над Крымом, а лишь разрешил им это делать. «Мы не кричим: эй, летайте над Симферопольским аэропортом!» — отметил бывший постпред.

При этом Бабин выказал уверенность, что самолеты не будет приближаться к полуострову на расстояние ближе 12 миль. Полет на этом расстоянии не может считаться нарушением воздушного пространства, и Россия «не сможет ничего сделать ни фактически, ни юридически».

Киев предложил НАТО использовать воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ) для проведения операций 10 февраля. Этот район включает пространство над территорией Украины и открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание движения несет Киев в рамках международных договоров.

В 2014 году Крым вошел в состав России после проведенного референдума. Украина считает это оккупацией, а несогласованные полеты над полуостровом рассматривает как нарушение закона.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украина разрешила НАТО летать над Крымом: Бабин прояснил детали
В Крыму предостерегли Украину от «опасной игры» с полетами НАТО над полуостровом
В Госдуме ответили на предложение Киева вести воздушные операции НАТО над Крымом
Украина предложила НАТО начать воздушные операции возле Крыма
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0729 декабря 2020

Хронический протест

Белорусская оппозиция почти полгода выходит на улицы. Как изменилась страна за это время?
11:5119 февраля

Эстонский врач встал на защиту «Спутника V»

11:3819 февраля

Украина обвинила Россию в провокации с пленными

11:4519 февраля

Украина объявила об отказе от Минских соглашений и передумала

Бывший СССР00:0225 декабря 2020

«Они считают, что Москва предала их»

Как война за Карабах изменила отношения Армении и России
11:1919 февраля

Украина назвала сроки решения вопроса о членстве в ЕС

10:5219 февраля

Депутат Рады обвинила министра здравоохранения в своем заражении коронавирусом

10:4219 февраля

В Донбассе обнаружили новые минные поля

Бывший СССР00:0117 декабря 2020

«Это болезненно для России»

Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
09:1719 февраля

Жапаров связал союзническими узами Киргизию и Россию

07:0719 февраля

В команде Зеленского ответили на опасения Порошенко о закрытии его телеканала

00:0819 февраля

Украинская школьница попала в «Миротворец» за критику языка

Россия
«Я помню, как мы расходимся с Димой и он плачет»
Они искали друг друга по всей России: истории братьев и сестер, которых разлучили в раннем детстве
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»
Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
«Если не начнем лечение, опухоль убьет нашего сына»
Лешу спасет только протонная терапия. Ему нужна ваша помощь
«Увидел, что племянница курит, и убил»
Насилие, принуждение к абортам и убийства чести: как Кавказ стал одним из опаснейших мест для женщин
Все материалы
Мир
США поддержали украинские санкции против Медведчука
Великобритания дала Украине денег на поддержку «крымских» структур
Трамп объяснил отказ вернуться в Twitter фразой «уже не тот»
«Мы не будем в безопасности»
Помогут ли вакцины победить коронавирус и почему пока рано снимать маски? Отвечает эксперт ВОЗ
Число убитых в результате протестов в Мьянме увеличилось
Остров большого невезения
Культ божественной змеи, наркотический орех и нищета: как живет самое молодое в мире государство
Все материалы
Бывший СССР
Так не победим
Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?
Хорошо посидели
Лукашенко выпал шанс преодолеть кризис в Белоруссии. Почему президент им не воспользовался?
«Должны быть нормальные, человеческие отношения»
Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме
«Народ просто задолбался»
Латвия не справляется с коронавирусом и недовольными гражданами. Почему она винит в этом Россию?
Все материалы
Экономика
Биткоин оказался для Tesla выгоднее продажи машин
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Техас накрыл продовольственный кризис из-за сильнейших морозов
Быть ли инновационному мосту?
Эксперты настаивают на строительстве первого алюминиевого моста в России
Названа причина задержания главы ТГК-2
Нестандартный заклад
МСП Банк выдает кредиты под залог интеллектуальной собственности
Британцам заплатят за отказ от машин на бензине
Все материалы
Силовые структуры
Материалы об оскорблениях Навальным прокурора, судьи и ветерана направили в СКР
Алексей НавальныйНавального оштрафовали на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Решение об отмене его условного срока оставили в силе. Он проведет в колонии 2,5 года
Суд вынес приговор Навальному по делу о клевете на ветерана
Навального признали виновным по делу о клевете на ветерана
Навальный рассказал про засолку огурцов и приготовление мороженого в СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Россиянка из UFC заявила о нежелании возвращаться на родину из-за уныния жениха
«Он сжал зубы и пошел биться»
Как смерть 23-летнего боксера после чемпионского боя навсегда изменила правила поединков
Нурмагомедов рассказал о беседе с Джастином Гейджи во время боя
Соседские разборки
Дерби «Ливерпуля» с «Эвертоном» и испытание «Арсеналом» для «Сити» — главные интриги тура АПЛ
Навка показала архивные фото в облегающем леопардовом платье
Юрий ВласовЖелезный человек
Как советский штангист Власов стал олимпийским чемпионом, кумиром Шварценеггера и соперником Ельцина
Дацик захотел поединка с Александром Емельяненко вне рамок спорта
Все материалы
Культура
Сезон похоти
Черная королева, феминизм и сто постельных сцен: что не так с главным сериалом-рекордсменом Netflix
«Мною овладело чувство, будто все это уже происходило»
Как ошибки памяти ломают судьбы людей и приводят невиновных за решетку
«Когда ты купишь дом, как у Монеточки?»
Русская тоска, гедонизм и юные фанатки: кто сделал модным мрачный славянский синти-поп
Пир на весь мир
ВИЧ-террористы, эротика еды и ночь в африканской тюрьме: лучшие фильмы Роттердамского фестиваля
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников внес ясность в распространение птичьего гриппа
«Нет, не тресну!»
38-летняя россиянка объедается и выпивает на камеру. Как это принесло ей всенародную любовь?
Россиянин за день создал версию соцсети Clubhouse для Android
«Мы заставим их почувствовать, что мы важны»
Пользователи соцсетей объединились, чтобы разорить миллионеров. Почему они призывают «есть богатых»?
Жириновский высказался о поцелуе российского журналиста с крысой из унитаза
«Я освободил невротиков»
Умер «король порно» Ларри Флинт. Как мальчик из бедной семьи построил на эротике целую империю?
Телеведущий Шепелев назвал дебилами авторов сообщений о его увольнении с ТНТ
Все материалы
Ценности
Обладатель густой бороды сбрил ее на камеру и прославился сходством с богом
Личные официанты Трампа раскрыли его пристрастия в еде на посту президента
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»
Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
Женщины раскритиковали способ россиянина сэкономить на своей обуви ради любимой
«Прожигают жизнь — и им хорошо»
Как живут наследники самых богатых людей России
Ким Кардашьян отметила развод с мужем видео в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
Поехавшая на Занзибар россиянка рассказала о реальных ценах на курорте
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
Пара поженилась в полете на высоте 12 тысяч метров и поразила 150 попутчиков
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
Россия возобновит чартерные рейсы в Египет
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Стало известно о надвигающемся на Сочи ажиотажном наплыве отдыхающих
Все материалы
Из жизни
Насекомые забрались в сундук и съели полмиллиона рублей
Сервал дал отпор самому быстрому животному в мире и попал на видео
Молодо выглядящая 43-летняя учительница назвала секреты неувядающей красоты
Медведь спрятался под сиденьем в туалете и укусил женщину за ягодицу
Все материалы
Chevrolet Camaro получит эксклюзивный цвет от Corvette
Английский пациент: Range Rover SV Autobiography
Видео: самый дорогой Range Rover в России — почему он стоит 16 млн рублей?
Суперпикап Ford не будет гибридным или электрическим
Над пропастью во льду: 14 часов за рулем Audi на замерзшем озере
Осваиваем навыки экстремального вождения вместе с Audi и легендой ралли Евгением Васиным
Bentley собрала первый мотор для эксклюзивного родстера
«Мотор от грузовика» и другие байки о Dodge Viper
«Гадюке» 30! Путь суперкара, который игнорировал любые правила и даже сам прогресс
Рассекречена дата дебюта трековой версии «преемника» McLaren F1
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы