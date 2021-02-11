В Крыму предостерегли Украину от «опасной игры» с полетами НАТО над полуостровом. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

Гемпель отметил, что Киев, предлагая альянсу использовать воздушное пространство Крыма для своих операций, устраивает очередную провокацию. Он призвал украинские власти не наступать на те же грабли и понять, что Россия обладает достаточным потенциалом для защиты своей территории и населения. Крымский депутат подчеркнул, что ни один летательный аппарат не войдет в воздушное пространство полуострова без разрешения России.

По словам политика, украинские власти пытаются «столкнуть лбами» Москву и НАТО. Он добавил, что при такой политике Украину ждет неизбежный развал.

Ранее Киев предложил НАТО использовать воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ) для проведения операций. Этот район включает в себя пространство над территорией Украины и открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание движения несет Киев в рамках международных договоров.

В 2014 году Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией, а полеты над Крымом рассматривает как нарушение закона.