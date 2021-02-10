Украина предложила НАТО начать воздушные операции возле Крыма

Украина предложила НАТО начать использовать воздушное пространство возле Крыма для проведения операций. Об этом сообщает «Крым. Реалии».

В министерстве инфраструктуры Украины 10 февраля сообщили, что состоялись переговоры главы ведомства Владислава Криклия с заместителем генсека НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером.

Киев предложил альянсу использовать воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ). Он включает в себя пространство над территорией Украины и открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание движения несет Киев в рамках международных договоров.

«Мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», — заявил Криклий.

Ранее США разрешили своим авиакомпаниям летать «в определенных районах» Симферопольского РПИ. Это воздушное пространство, которое охватывает Крым, а также значительную часть Херсонской области и Черного моря. Запрет был снят «в связи с изменением условий в воздушном пространстве и снижением опасности для самолетов».

И.о. директора Украэроруха Андрей Ярмак заявлял, что США пересмотрят запрет на использование воздушного пространства возле Крыма, но будут ориентироваться на решение Киева.

В 2014 году Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией, а полеты над Крымом рассматривает как нарушение закона.