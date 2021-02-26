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В Крыму рассказали о «глупом» заявлении Евросоюза по статусу полуострова

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Фото: Pavel Rebrov / Reuters

В Крыму рассказали об «очередном глупом заявлении» Европейского союза (ЕС) по статусу полуострова. Об этом глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила РИА Новости.

Гридчина в ответ на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС не признает присоединение Крыма и Севастополя к России, отметила, что представители Евросоюза никогда не были в регионе и не общались с его жителями. Она подчеркнула, что в ЕС только и могут уже на протяжении семи лет повторять одни и те же заученные фразы. Глава украинской общины Крыма также призвала Евросоюз присмотреться к нарушениям прав человека в западных странах.

Ранее новая администрация США отказалась отменять санкции в отношении России, введенные из-за событий на Украине, и признавать Крым территорией РФ. Представитель американской миссии при ООН Родни Хантер заявил, что США «никогда» не признают статус полуострова.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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