Зеленский утвердил стратегию «деоккупации» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Об этом в среду, 24 марта, сообщает «Интерфакс — Украина».

Зеленский ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Стратегия определяет комплекс дипломатических, военных, экономических и других мер, которые будут направлены на возвращение Киевом контроля над полуостровом.

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В документе сказано, что Украина развивает «Крымскую платформу» в качестве ключевого внешнеполитического инструмента для консолидации международных усилий по крымскому вопросу.

Правительству поручено разработать план реализации стратегии.

Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма была принята СНБО 11 марта. Сообщалось, что Украина планирует фиксировать нарушения прав человека в Крыму, взыскать в международных судах экономический ущерб от потери территории, обеспечить крымчанам доступ к своим учебным заведениям.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.