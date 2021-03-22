Украина возбудила дело против выступавших на открытии Крымского моста артистов

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против 23 российских артистов, выступивших на концерте по случаю открытия Крымского моста. Об этом 22 марта сообщила прокуратура Крыма и Севастополя, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, передает ТАСС.

Артисты незаконно въехали в Крым для участия в концерте «по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив», сказано в сообщении ведомства.

О каких артистах идет речь, не уточняется. На сайте Первого канала сообщалось, что концерт в честь открытия моста состоялся 15 мая 2018 года. В нем приняли участие Григорий Лепс, Валерия, Александр Маршал, Денис Майданов, Дима Билан, Ольга Кормухина, Олег Газманов.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.

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