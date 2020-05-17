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Зеленский решил поменять стратегию по Донбассу

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Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский изменил стратегию по возвращению Донбасса, принятую предыдущим лидером Петром Порошенко. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марина Бардина.

По словам депутата, Украина сейчас стремится предоставить более официальный статус делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Она добавила, что страна начала придерживаться Минских договоренностей и выполнять их.

«На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства», — сообщила Бардина.

По ее словам, сейчас ведутся переговоры о выборах на территориях ДНР и ЛНР. Однако их проведение допускается только после того, как Украина будет контролировать границу.

Бардина добавила, что приоритетной целью сейчас является предоставление «Красному кресту» доступа на территории непризнанных республик. Она подчеркнула, что это поможет организовать обмен пленными «всех на всех».

Ранее сообщалось, что куратор украинского направления в Кремле Дмитрий Козак посещал Берлин. Его пригласили из-за отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений и для обсуждения инициатив украинской стороны по расширению представительства в ТКГ. По словам куратора, диалог прошел в деловом ключе и конструктивно. Козак уверен, что консультации в Берлине дадут дополнительный импульс «нормандскому формату».

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау 15 мая заявила об обеспокоенности в связи с безопасностью в Донбассе. По ее словам, с начала мая наблюдался всплеск нарушений прекращения огня, что привело к росту жертв среди гражданского населения.

Ранее ООН обратилась к командованию Вооруженных сил Украины, призвав их прекратить обстрелы гражданского населения. С начала мая миссия зафиксировала два случая гибели и девять случаев ранения мирных жителей.

Военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости, началась в 2014 году. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. В ходе встреч в Минске контактной группой были приняты три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако перестрелки продолжаются до сих пор.

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