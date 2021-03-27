Зеленского уличили в подготовке украинцев к партизанской войне

Приняв новую национальную стратегию военной безопасности, президент Украины Владимир Зеленский фактически призвал жителей страны готовиться к партизанской войне. В этом украинского лидера уличило издание Страна.ua, проанализировав утвержденный им документ.

Как отмечает издание, главные акценты в новой стратегии сделаны на противостоянии России и ведении предполагаемой войны в основном на своей территории. Кроме того, в документе делается упор на милитаризацию всего населения страны. В частности, подсчитали журналисты, в нем десять раз встречается словосочетание «движение сопротивления», и 34 раза — «территориальная оборона». В то же время слово «перевооружение» упоминается всего три раза, а «модернизация» — два.

«По тексту становится понятно, что основа стратегии — ведение всенародной войны как партизанского типа, так и общевойсковой. Это война уровня начала и середины ХХ века», — пишет Страна.ua.

25 марта Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины, предусматривающую членство страны в НАТО, прекращение «временной оккупации» Россией Крыма, а также готовность государства к сдерживанию агрессии. В документе подчеркивается, что на национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины.

Днем ранее украинский лидер утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта на юго-востоке Украины в апреле того же года.