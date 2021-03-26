В Госдуме оценили новую стратегию военной безопасности Украины

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал новую стратегию военной безопасности Украины «переписыванием старых бумаг». Его оценку приводит РИА Новости в пятницу, 26 марта.

«С 2014 года во всех украинских документах Россию называют страной-агрессором, которая чуть ли не с византийских времен все время пытается у несчастной Украины что-то забрать», — сказал он.

Парламентарий сравнил выбор Киевом «очередного европейского пути» с предательством союзных обязательств и братских отношений с РФ.

25 марта президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины, предусматривающую членство страны в НАТО, прекращение «временной оккупации» Россией Крыма, а также готовность государства к сдерживанию агрессии. В документе подчеркивается, что на национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины.

Днем ранее украинский лидер утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта на юго-востоке Украины в апреле того же года.