Украина признала Россию военным противником

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил Стратегию военной безопасности государства, в которой Россия признается военным противником страны. Текст документа опубликован на сайте главы государства.

«На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины», — говорится в документе.

Отмечается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции. Кроме того, по мнению Киева, Москва планирует восстановить свое влияния на Украине.

Ранее Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Зеленский ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны. Стратегия определяет комплекс дипломатических, военных, экономических и других мер, которые будут направлены на возвращение Киевом контроля над полуостровом.