Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на призыв властей Украины отказаться от слова «Донбасс». Он написал в своем Telegram-канале, что Донбасс никогда не имел никакого отношения к Украине.

Так он прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что «никакого Донбасса нет».

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«Но раз нет, то и нечего Киеву на него зариться. Оставьте людей в покое. Жители большей части Донбасса и не хотят быть в составе Украины — российские паспорта получают. Как ни странно, но в одном Данилов прав: Донбасс никогда не имел никакого отношения к собственно Украине и территориям, заселенным украинцами», — подчеркнул сенатор.

Пушков заключил, что Донбасс всегда был русским. «Нет его в украинских документах — и не надо. Самому Донбассу — не надо», — написал он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что слово «Донбасс» не встречается ни в одном нормативно-правовом документе Украины. Он утверждает, что «эта дефиниция» навязывается Российской Федерацией. «Никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить», — добавил чиновник.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой и обвиняет Россию в оккупации. Москва отвергает претензии.