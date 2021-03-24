В Госдуме оценили призыв властей Украины отказаться от слова «Донбасс»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил призыв секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины отказаться от употребления слова «Донбасс». Свою позицию он высказал RT.

«Это заявление соответствует политике офиса нынешнего украинского президента. Уже невооруженным глазом видно, что Донбасс Зеленскому и его команде не нужен», — заявил депутат. Он добавил, что сейчас регион стал для Киева «разменной монетой для решения проблем с западными партнерами».

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что слово «Донбасс» не встречается ни в одном нормативно-правовом документе Украины. Он утверждает, что «эта дефиниция навязывается Российской Федерацией. Никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить», — добавил чиновник.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой и обвиняет Россию в оккупации. Москва отвергает претензии.