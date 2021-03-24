Власти Украины призвали отказаться от слова «Донбасс», пишет «Страна.ua».

«Слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией: "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени"», — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Он призвал «четко придерживаться наших нормативно-правовых документов». «Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей. Никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить», — добавил Данилов.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой и обвиняет Россию в оккупации. Москва отвергает претензии.