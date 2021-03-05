Украина пообещала дать «достойный ответ» на действия России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов пообещал, что Украина даст «достойный ответ» на любые действия России после введения санкций против председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом он рассказал в интервью «Укринформ».

Данилов заявил, что СНБО рассматривает различные сценарии реакции российской стороны.

Он также отреагировал на обострение ситуации в Донбассе, отметив, что это является подтверждением «прямого отношения» России к войне.

«Я точно знаю, что наше войско готово к сопротивлению "стране-агрессору" в любой точке. А что касается их (России — прим. «Ленты.ру») планов по противодействию нашим активным действиям, то посмотрим. Мы разрабатываем различные сценарии, и на любые действия России у нас будет достойный ответ. И не только президента, СНБО, а всего украинского народа», — сказал Данилов.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание СНБО в связи с «необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности».

На предыдущем заседании ведомство приняло решение о введении санкций против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц, среди которых есть граждане России. Также были введены ограничения против 19 юридических лиц, связанных с Медведчуком и Марченко. Причиной введения санкций стало расследование Службы безопасности Украины о финансировании терроризма.

В Кремле санкции против Медведчука назвали «тревожной информацией». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ограничения свидетельствуют о намерении Украины завершить войну в Донбассе силовыми методами.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.