Трое военных ДНР погибли после обстрелов с украинской стороны

Украина и самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) обвинили друг друга в обстреле своих позиций в Донбассе. Трое военнослужащих ДНР погибли, сообщает «Интерфакс» в пятницу, 5 марта.

По информации Народной милиции ДНР, Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели три обстрела за прошедшие сутки. В результате три человека погибли, еще один получил ранение. В свою очередь, пресс-центр Штаба операции украинских объединенных сил заявил на странице в Facebook о трех нарушениях режима прекращения огня со стороны ДНР и ранении снайпером противников своего военнослужащего, который теперь находится в тяжелом состоянии.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинских военных специально провоцируют в Донбассе с целью сорвать перемирие. ВСУ будут максимально придерживаться режима тишины, но готовы дать отпор самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) в случае провокаций, подчеркнул он.

12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Ранее первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук дал интервью «Ленте.ру». В нем он прокомментировал призыв к Вооруженным силам Украины «на каждый выстрел отвечать выстрелом», не разбираясь, «провокация это или нет». «Если они стреляют и убивают, то что нам делать? Молчать? Давайте будем людьми! Я призываю не начинать стрельбу, а отвечать», — сказал Кравчук. Он заверил, что Украина никогда не начнет военную кампанию против самопровозглашенных республик.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Данная попытка соблюсти договоренности о прекращении огня является 21-й по счету.