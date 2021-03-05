Кравчук раскрыл способ сохранить независимую Украину

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук назвал единственный способ сохранения независимости Украины и продолжения отстаивания страной своих интересов, передает РИА Новости.

«Вопрос один важнейший — Украина должна быть в НАТО. Другого варианта для Украины нет», — сказал он.

Для выполнения этой задачи Украина должна, по его словам, сделать все, что от нее потребует Североатлантический альянс.

5 марта руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что процесс вступления страны в НАТО будет максимально ускорен.

В феврале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что конфликт в Донбассе не станет препятствием для вступления страны в НАТО. Он заявил, что, хотя в настоящее время у стран-членов Североатлантического альянса существуют дискуссии о будущем Украины в составе блока из-за территориальных вопросов, серьезных проблем для интеграции они не создадут.

Курс на членство в НАТО закреплен в Конституции Украины. Соответствующий пункт предполагает перевод всей сферы безопасности и обороны, в том числе промышленного производства, на стандарты альянса.