Украина проведет военные учения с НАТО в Одессе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах провести на территории страны совместные с НАТО командно-штабные учения в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

Военные маневры «Нерушимая стойкость» пройдут в Одессе.

«Сегодня мы обсуждали перспективы углубления практического сотрудничества с альянсом, проводим подготовку командно-штабных учений "Нерушимая стойкость" в Одессе в 2021 году», — проинформировал Шмыгаль во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

9 февраля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию страны для участия в «многонациональных учениях».

Всего на территории Украины в 2021-м планируется провести восемь учений с участием около 21 тысячи украинских военнослужащих и около 11 тысяч иностранных участников.

Ранее, что стало известно, что президент США Джо Байден намерен продолжать поддерживать Украину. До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил его в готовности Вашингтона поставлять Киеву летальное оружие на фоне войны в Донбассе. Он также подтвердил намерение усилить экономическую и военную поддержку Украины.