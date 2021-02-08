Зеленский допустил американские войска на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию страны в 2021 году для участия в «многонациональных учениях». Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Офис президента сообщил, что принятие закона «обусловлено необходимостью выполнения процедур, предусмотренных конституцией Украины».

Всего на территории Украины в 2021-м планируется провести восемь учений с участием около 21 тысячи украинских военнослужащих и около 11 тысяч иностранных участников. В частности, украинско-американских учений «Репид Трайдент», украинско-британских учений «Козак Мейс», украинско-американских учений «Си Бриз», украинско-румынских учений «Риверайн», украинско-британских учений «Вориер Вотчер», украинско-польских учений «Три Мечи» и «Сильвер Сэйбер».

Кроме того, закон содержит план участия украинских военных в 17 военных учениях за пределами Украины, в частности с участием стран НАТО и Грузии.

Ранее 8 февраля президент США Джо Байден заявил, что намерен продолжать поддерживать Украину. До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил его в готовности Вашингтона поставлять Киеву летальное оружие на фоне войны в Донбассе. Он также подтвердил намерение усилить экономическую и военную поддержку Украины.

5 января стало известно, что командование Военно-воздушных сил США в Европе и Африке перебросило на авиабазу в румынском Кымпия-Турзий отряд разведывательных ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и около 90 военных. Ранее сообщалось, что их впервые задействуют в учениях на территории Украины.