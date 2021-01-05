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США перебросили в Румынию отряд ударных беспилотников

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Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Командование Военно-воздушных сил (ВВС) США в Европе и Африке перебросило на авиабазу в румынском Кымпия-Турзий отряд разведывательных ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и около 90 военных. Об этом сообщает ТАСС.

Они будут проводить сбор информации, наблюдение и разведку в поддержку операций НАТО. Отмечается, что американские беспилотники будут находиться на базе в Румынии длительное время, однако точные сроки не называются.

По словам командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеффри Харригиана, размещение беспилотников обнадеживает союзников и партнеров, а также дает понять противникам, что на любую угрозу может быть дан ответ.

В декабре командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило, что ударные беспилотники MQ-9 Reaper ВВС США впервые задействуют в учениях на территории Украины. Таким образом американские беспилотники в ходе учений протестируют на прочность системы противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.

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