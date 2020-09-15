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США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»

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Фото: Telegram-канал «Военный осведомитель»

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) признало, что около года назад в Ливии из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства был сбит итальянский дрон и как минимум один американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper. Об этом 11 сентября заявила начальник разведки AFRICOM, контр-адмирал Хайди Берг, пишет Al-Monitor.

В каком районе и при каких обстоятельствах были уничтожены беспилотники, Берг не уточнила. Другие подробности инцидентов она также не привела.

Telegram-канал «Военный осведомитель» предположил, что речь идет о MQ-9, сбитом 20 ноября 2019 года над ливийским городом Тархуна в 80 километрах к югу от столицы страны Триполи. Предположительно, именно его обломки запечатлены на снимках, ранее появившихся в сети.

В августе Армия США представила план создания семейства многоцелевых беспилотных летательных аппаратов воздушного старта, предназначенных, в частности, для уничтожения систем противовоздушной обороны (ПВО) вероятного противника, в частности «Панцирь-С1». Сообщалось, что подобные дроны будут отличаться небольшими размерами и массой (в пределах 100 килограммов), скоростью до 130 километров в час и боевой дальностью до 350 километров. В отдельных случаях беспилотники смогут развивать скорость до 650 километров в час, совершая рывки из одной области в другую.

В Ливии продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России. Кроме того, Африканское командование Вооруженных сил США заявляло, что на стороне ЛНА сражаются две тысячи бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, а технику, в том числе истребители МиГ-29, армии поставляет Россия.

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