В США похвалили устаревший российский «Орион»

Российский ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион» находится в том же классе дронов, что современный турецкий Bayraktar TB2 и устаревший американский MQ-1 Predator, разработанный еще в прошлом веке, пишет The Drive.

Американское издание отмечает, что в настоящее время США имеют на вооружении более мощный, тяжелый и дорогой БПЛА MQ-9 Reaper, однако в своей нише конкурентов у «Орион» и Bayraktar TB2 в мире практически нет.

The Drive хвалит используемую российским «Рособоронэкспортом» модель зарубежных продаж, благодаря которой «Орион» может получить более широкое распространение в мире, чем Bayraktar TB2, зарекомендовавший себя, в частности, в ходе последнего конфликта в Нагорном Карабахе.

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Издание напоминает, что подобными БПЛА, приобретающими все большую актуальность в современных конфликтах, Россия заинтересовалась после вооруженного конфликта в Южной Осетии (2008 год). The Drive пишет, что освоение соответствующих технологий Москва начала с приобретения у Израиля беспилотников Searcher, на основе которых были созданы российские «Форпосты».

Таким образом в издании прокомментировали сообщение РИА Новости, в котором со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе утверждалось, что «Орион» отработал пуски малогабаритных управляемых ракет и управляемых планирующих авиационных бомб.

В ноябре 2019 года ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что беспилотник «Орион» поступил в опытно-войсковую эксплуатацию в Воздушно-космические войска (ВКС) России.