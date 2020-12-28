Минобороны показало беспилотник «Орион» в ударном варианте

Министерство обороны России впервые показало беспилотник «Орион» в ударном варианте. Календарь на 2021 год с образцами современных российских вооружений опубликован на сайте ведомства.

В частности, на снимке показан вариант беспилотника, созданный в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец», в пустынном камуфляже и подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Как отмечает телеканал «Звезда», снаряды весят 21 килограмм, осколочно-фугасная боевая часть имеет массу семь килограмм. Кроме того, они оснащены спутниковыми и лазерными системами самонаведения и предназначены для поражения легкобронированной техники и живой силы противника.

Помимо «Ориона» в календаре также показаны фото истребителя пятого поколения Су-57, тяжелого ударного беспилотника «Охотник» и другой современной военной техники.

«Орион» — первый российский беспилотный летательный аппарат класса MALE (средневысотный аппарат большой продолжительности полета). На глобальном рынке его конкурентами считаются американский Predator, израильский Heron и ряд китайских систем.