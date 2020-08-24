В России началась разработка новейшего тяжелого беспилотника

Россия начала разработку новейшего тяжелого беспилотника «Сириус», летный образец которого планируется создать к 2021 году. Масса летательного аппарата, который является модификацией беспилотника «Орион», будет достигать две тонны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора компании «Кронштадт» Николая Долженкова.

По словам Долженкова, разработчики в скором времени планируют защитить технический проект летательного аппарата в Минобороны РФ. БПЛА «Сириус» будет отличаться от «Ориона» наличием комплекса спутниковой связи, который позволит управлять беспилотником с неограниченно большого расстояния, а также способностью выполнять боевые задачи.

«Орион» — первый российский беспилотный летательный аппарат класса MALE (средневысотный аппарат большой продолжительности полета). На глобальном рынке его конкурентами считаются американский Predator, израильский Heron и ряд китайских систем.