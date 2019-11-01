Российские бомбы переупакуют

Российские бомбы и ракеты будут помещаться в специальные контейнеры, обеспечивающие радиолокационную малозаметность, сообщили «Известиям» источники в Министерстве обороны России.

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Газета пишет, что контейнеры, изготовленные из алюминия и пластика, планируется размещать на внешней подвеске. При сбросе оружие будет находиться в контейнере. Первыми подобные усовершенствования получат беспилотники «Орион», «Форпост» и «Альтиус».

Соответствующие контейнеры для ракет класса «воздух-поверхность» и авиабомб уже прошли испытания. «Стелс-контейнеры позволят уменьшить заметность беспилотников, что повысит выживаемость в районах с сильным противодействием средств ПВО [противовоздушной обороны]», — полагает военный эксперт Антон Лавров.

В июне 2018 года стало известно об испытаниях изделия 9-А-7759, представляющего собой авиационную бомбу с модулем планирования и управления.

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