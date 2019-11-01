Наука и техника
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
В России замахнулись на международный мегапроект
Российские подростки ложно обвинили инвалида в педофилии и устроили самосуд
Голунов пришел в суд в бронежилете
Т-72 выдержал взрыв мины
В России завели дело на главного авторитета Азербайджана
Климкин предупредил о готовящемся ударе России по югу Украины
Юноша десятки лет ходил с девятью пальцами на ноге из-за суеверных родителей
Москвичи снова пережили самую холодную ночь осени 
Израиль заставил свои посольства работать
Самая молодая миллиардерша в мире скопировала образ Мэрилин Монро
Новости партнеров

Российские бомбы переупакуют

Перейти в «Мою Ленту»

Российские бомбы и ракеты будут помещаться в специальные контейнеры, обеспечивающие радиолокационную малозаметность, сообщили «Известиям» источники в Министерстве обороны России.

Газета пишет, что контейнеры, изготовленные из алюминия и пластика, планируется размещать на внешней подвеске. При сбросе оружие будет находиться в контейнере. Первыми подобные усовершенствования получат беспилотники «Орион», «Форпост» и «Альтиус».

Соответствующие контейнеры для ракет класса «воздух-поверхность» и авиабомб уже прошли испытания. «Стелс-контейнеры позволят уменьшить заметность беспилотников, что повысит выживаемость в районах с сильным противодействием средств ПВО [противовоздушной обороны]», — полагает военный эксперт Антон Лавров.

В июне 2018 года стало известно об испытаниях изделия 9-А-7759, представляющего собой авиационную бомбу с модулем планирования и управления.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Создать невидимость: авиаракеты и бомбы одели в стелс-защиту
F-35 с термоядерной бомбой «легко достанет» до Москвы
Россия испытала новую высокоточную бомбу
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0429 октября

«Как сравнивать его с Гитлером?»

Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
11:33Сегодня

Т-72 выдержал взрыв мины

09:01Сегодня

Найден способ остановить распространение рака

07:12Сегодня

Обнаружена неожиданная польза холестерина

Наука и техника00:0227 октября

Злой разум

Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
06:33Сегодня

Названо опасное для человечества явление

04:49Сегодня

Беспилотник «Орион» поступил в российскую армию

00:13Сегодня

США поменяют калибр из-за России

Наука и техника00:0125 октября

По всем фронтам

Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
23:3931 октября

Создано бьющее током устройство для борьбы с депрессией

21:0031 октября

Объяснено загадочное поведение гигантских планет

19:3531 октября

Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет

Россия
Российские подростки ложно обвинили инвалида в педофилии и устроили самосуд
В России вернут пиво на стадионы и разберутся с ломбардами
Эти законы изменят жизнь россиян: чем Госдума займется в ноябре
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
«Ужасные вещи случаются каждый день»
Россиянки покрыли себя кровью и синяками, чтобы показать грозящую им опасность
Российский школьник избил новичка за низкий рост
Алан Ерох«Ну че, когда революция?»
Отчисление из университета, угрозы и ненависть: как живут российские ЛГБТ-активисты
Названы три основные проблемы российской медицины
Все материалы
Мир
Израиль заставил свои посольства работать
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Россия отреклась от военного союза с Китаем
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Турция передала России сирийских пленных
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Захарова ответила на предложение НАТО вернуть Крым Украине
Все материалы
Бывший СССР
Украинский министр рассказал о поступающих угрозах
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
Украина отказалась платить за восстановление Донбасса
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Фото Зеленского с генсеком НАТО рассмешило пользователей сети
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
Украинского депутата довели до слез
Все материалы
Экономика
В российские магазины завезут искусственное мясо
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
В России замахнулись на международный мегапроект
На крыльях войны
США и Европа начали новую торговую войну. Всему виной самолеты
Назван способ распознать свежее и сочное мясо
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
Украина оценила потери от сокращения транзита российского газа
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыта личность погибшего в перестрелке с бывшим мэром Киселевска бандита
Бывший мэр сибирского города погиб в перестрелке с бандитами
Грабители напали на дом экс-главы Киселевска. Он убил одного из них и был застрелен
Появилось видео с места перестрелки бывшего российского мэра с бандитами
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Раскрыты подробности перестрелки бывшего мэра российского города с бандитами
Россиянин зарезал ребенка в детском саду
Житель Нарьян-Мара готовился к преступлению. На убийство его толкнули голоса в голове
Бывший мэр российского города вступил в перестрелку с бандитами и погиб
Все материалы
Наука и техника
Т-72 выдержал взрыв мины
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
Российские бомбы переупакуют
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
Найден способ остановить распространение рака
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Обнаружена неожиданная польза холестерина
Все материалы
Спорт
Тайсон Фьюри нокаутировал профессионального рестлера
Стать чемпионом и умереть
Как миллиардер купил заштатный клуб, привел его на вершину АПЛ и погиб прямо на стадионе
Российский хоккеист запретил американцам «грязно» шутить и помянул Челябинск
«Я оборву его родословную»
От уличных боев до рекорда UFC. Хорхе Масвидаль повидал многое, но все еще жаждет крови
Толстяк скинул с себя майку и прокатился на пузе после победы любимой команды
Чистилище для «святых»
Рекорд «Лестера», победа «Ливерпуля» и досадная ничья «Арсенала» — главные события тура АПЛ
Оголившая грудь на бейсбольном матче модель объяснилась
Все материалы
Культура
Шнуров написал стихотворение о массовых увольнениях врачей
Тайна бюджета дракона
 
My Chemical Romance воссоединились
Космическая ахинея
«Рик и Морти», СССР на Луне и сериал по «Звездным войнам» — что смотреть в ноябре
Джигурда предложил Малахову подраться из-за женщины
Про животных и людей
Бунтующие подростки и отвязные пенсионеры: британское кино, которое стоит посмотреть
В Росгосцирке рассказали о невозможности обойтись без животных в представлениях
Все материалы
Интернет и СМИ
Телеведущая узнала о раке груди в прямом эфире и расплакалась
Ни выбора, ни перемен
Все грани обреченного мира — в снимках лучших фотографов планеты
Вопросы на вступительном экзамене из XIX века поразили современных людей
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
Чиновников по всему миру атаковали через WhatsApp
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
В России вступил в силу закон о надежной работе интернета
Все материалы
Ценности
Самая молодая миллиардерша в мире скопировала образ Мэрилин Монро
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Ким Кардашьян скопировала откровенные наряды «блондинки в законе»
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Рианна снялась в откровенной фотосессии и показала новую коллекцию белья
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Женщина ужаснулась своей внешности в костюме ведьмы и похудела на 38 килограммов
Все материалы
Путешествия
В смертельном ДТП с туристами спасся лишь священник
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Российских паломников перестали считать туристами
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Копившую два года на путешествие туристку нашли мертвой
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Самолет в российском аэропорту подвергли досмотру из-за сообщений о бомбе
Все материалы
Из жизни
Юноша десятки лет ходил с девятью пальцами на ноге из-за суеверных родителей
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
В доме с десятками смертоносных змей нашли труп женщины
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Муж уличил жену в измене с любовником на заднем сиденье ее машины
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Мужчина хранил в телефоне коллекцию порнофильмов и пошел под суд
Все материалы
Забытые концепты: Lincoln Quicksilver
Lincoln с итальянским паспортом, французской внешностью и чешской компоновкой
Четырехдверный Mercedes-AMG GT
Тест автомобиля, проверяющего на прочность термин «суперкар»
Какой Kia Sportage стоит покупать после обновления
Отправляемся на корейском кроссовере на Байкал
Культовые «слепые» автомобили
Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами
В России появится новый вид транспорта
Hyundai показал «убийцу» Honda Civic Type R
Кроссовер Mazda CX-9 стал мощнее
Все материалы
Дом
Россиянам пообещали много дешевых магазинов
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Трамп сменил место жительства
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Названы лучшие города России для покупки жилья
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
В России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы