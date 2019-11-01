Беспилотник «Орион» поступил в российскую армию

Беспилотник «Орион» поступил в опытно-войсковую эксплуатацию в ВКС России. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

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По его словам, до этого БПЛА прошел испытания в Сирии. В частности, в ударном варианте беспилотник, способный нести до четырех ракет, успешно поразил все цели.

По завершении опытной эксплуатации будет принято решение о запуске серии и принятии аппарата на вооружение.

«Орион» — первый российский беспилотный летательный аппарат класса MALE (средневысотный аппарат большой продолжительности полета. На глобальном рынке его конкурентами являются, прежде всего, американский Predator, израильский Heron и ряд китайских систем.

3 августа стало известно о первом полете российского БПЛА тяжелого класса С-70 «Охотник». Его точные характеристики являются гостайной, предположительно, взлетный вес «Охотника» составит 25 тонн, из которых 2,8 тонны придется на вооружение, размах крыла беспилотника составит 19 метров, длина машины — 14 метров, на низкой высоте дрон должен быть способен развивать скорость 1,4 тысячи километров в час, а дальность полета машины составит 5 тысяч километров.

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