Наука и техника
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Россиян захотели наделить правом не платить за некачественные услуги ЖКХ
Госдеп согласился опубликовать документы по Украине
Украинского депутата довели до слез
В Росгосцирке рассказали о невозможности обойтись без животных в представлениях
Доллару напророчили потерю ключевого статуса
Израиль передумал выдавать США подозреваемого в киберпреступлениях россиянина
Собаки породы малинуа после ликвидации аль-Багдади рекордно подорожали
Раскрыты подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане
Женщина отказалась быть человеком, стала кошкой и нашла себе хозяина
Новости партнеров

Беспилотник «Орион» поступил в российскую армию

Перейти в «Мою Ленту»

Беспилотник «Орион» поступил в опытно-войсковую эксплуатацию в ВКС России. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, до этого БПЛА прошел испытания в Сирии. В частности, в ударном варианте беспилотник, способный нести до четырех ракет, успешно поразил все цели.

По завершении опытной эксплуатации будет принято решение о запуске серии и принятии аппарата на вооружение.

«Орион» — первый российский беспилотный летательный аппарат класса MALE (средневысотный аппарат большой продолжительности полета. На глобальном рынке его конкурентами являются, прежде всего, американский Predator, израильский Heron и ряд китайских систем.

3 августа стало известно о первом полете российского БПЛА тяжелого класса С-70 «Охотник». Его точные характеристики являются гостайной, предположительно, взлетный вес «Охотника» составит 25 тонн, из которых 2,8 тонны придется на вооружение, размах крыла беспилотника составит 19 метров, длина машины — 14 метров, на низкой высоте дрон должен быть способен развивать скорость 1,4 тысячи километров в час, а дальность полета машины составит 5 тысяч километров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Впервые Су-57 и «Охотник» полетали вместе
Россия показала «Охотника» с «плоским соплом»
Российский аналог RQ-4 Global Hawk впервые полетел
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0429 октября

«Как сравнивать его с Гитлером?»

Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
23:3931 октября

Создано бьющее током устройство для борьбы с депрессией

21:0031 октября

Объяснено загадочное поведение гигантских планет

19:3531 октября

Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет

Наука и техника00:0227 октября

Злой разум

Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
18:2931 октября

Раскрыта неожиданная польза веры в дьявола

16:4331 октября

Найден опровергающий представления о Вселенной объект

15:3231 октября

Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину

Наука и техника00:0125 октября

По всем фронтам

Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
14:3131 октября

В Норвегии испугались деградации ВМФ России

13:2931 октября

«Роскосмос» признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы

12:1631 октября

Украинский полковник рассказал в США об уязвимостях российского оружия

Россия
Правила дорожного движения захотели подстроить под роликовые коньки
В России вернут пиво на стадионы и разберутся с ломбардами
Эти законы изменят жизнь россиян: чем Госдума займется в ноябре
Украинцам стало легче остаться жить в России
«Ужасные вещи случаются каждый день»
Россиянки покрыли себя кровью и синяками, чтобы показать грозящую им опасность
НАТО обвинили в подыгрывании Украине
Алан Ерох«Ну че, когда революция?»
Отчисление из университета, угрозы и ненависть: как живут российские ЛГБТ-активисты
Русские церкви в Западной Европе решили перейти в РПЦ
Все материалы
Мир
Госдеп согласился опубликовать документы по Украине
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Израиль передумал выдавать США подозреваемого в киберпреступлениях россиянина
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
В ООН заступились за избитого в Косово россиянина
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Асад назвал Трампа лучшим президентом
Все материалы
Бывший СССР
Украинского депутата довели до слез
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
Раскрыты подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Офис Зеленского отказался публиковать стенограмму разговора с Трампом
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
Украинскую школьницу-мулатку довели до попытки суицида
Все материалы
Экономика
Доллару напророчили потерю ключевого статуса
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
Одобрено строительство трассы Москва — Казань
На крыльях войны
США и Европа начали новую торговую войну. Всему виной самолеты
Микрокредиты в России запретили выдавать под залог жилья
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
Расходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат
Все материалы
Силовые структуры
Убийца ребенка в российском детском саду пытался покончить с собой
Россиянин зарезал ребенка в детском саду
Житель Нарьян-Мара готовился к преступлению. На убийство его толкнули голоса в голове
Мать убитого в российском детсаду ребенка рассказала подробности трагедии
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ за час вычислила лжеминера самолета в российском аэропорту
«Он решил, что проще отслужить»
В российскую армию берут людей с больной психикой. Бойня в Забайкалье может повториться
Отставной генерал милиции заказал убийство невестки
Все материалы
Наука и техника
Создано бьющее током устройство для борьбы с депрессией
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
Объяснено загадочное поведение гигантских планет
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Раскрыта неожиданная польза веры в дьявола
Все материалы
Спорт
Журналист пожаловался на нехватку бесплатных обедов на матче «Спартака»
Стать чемпионом и умереть
Как миллиардер купил заштатный клуб, привел его на вершину АПЛ и погиб прямо на стадионе
Канадский хоккеист за минуту уложил на лед двух россиян
«Я оборву его родословную»
От уличных боев до рекорда UFC. Хорхе Масвидаль повидал многое, но все еще жаждет крови
Заметившие камеру запасные «Зенита» рассмешили фанатов
Чистилище для «святых»
Рекорд «Лестера», победа «Ливерпуля» и досадная ничья «Арсенала» — главные события тура АПЛ
Отец Нурмагомедова нашел Макгрегору соперника вместо сына
Все материалы
Культура
В Росгосцирке рассказали о невозможности обойтись без животных в представлениях
Тайна бюджета дракона
 
Создательница сериала об Эмили Дикинсон обозначила ее сексуальную ориентацию
Космическая ахинея
«Рик и Морти», СССР на Луне и сериал по «Звездным войнам» — что смотреть в ноябре
Фадеев сравнил артистов с животными и рассказал о Наргиз и Серябкиной
Про животных и людей
Бунтующие подростки и отвязные пенсионеры: британское кино, которое стоит посмотреть
«Горячий» комментарий Пэрис Хилтон под фото 15-летней актрисы взбесил Эван Вуд
Все материалы
Интернет и СМИ
Чиновников по всему миру атаковали через WhatsApp
Ни выбора, ни перемен
Все грани обреченного мира — в снимках лучших фотографов планеты
В России вступил в силу закон о надежной работе интернета
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
Ургант предсказал появление предателя аль-Багдади в шоу Малахова
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Майдан, отставку Януковича и Крым объявили российской спецоперацией
Все материалы
Ценности
Женщина ужаснулась своей внешности в костюме ведьмы и похудела на 38 килограммов
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Привязывать обувь к брюкам стало трендом у знаменитостей
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
62-летняя актриса сделала селфи в нижнем белье и восхитила фанатов
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Звезда «Трансформеров» появился в футболке с храмом Василия Блаженного
Все материалы
Путешествия
Самолет в российском аэропорту подвергли досмотру из-за сообщений о бомбе
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Трехлетний ребенок умер на отдыхе из-за выписанных турецкими врачами таблеток
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Турист исполнил свою мечту и умер во время восхождения на Эверест
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Названы самые досадные траты россиян в отпуске
Все материалы
Из жизни
Мужчина хранил в телефоне коллекцию порнофильмов и пошел под суд
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Собаки породы малинуа после ликвидации аль-Багдади рекордно подорожали
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Женщина отказалась быть человеком, стала кошкой и нашла себе хозяина
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Врач тайно оплодотворял женщин своей спермой
Все материалы
Четырехдверный Mercedes-AMG GT
Тест автомобиля, проверяющего на прочность термин «суперкар»
Какой Kia Sportage стоит покупать после обновления
Отправляемся на корейском кроссовере на Байкал
Культовые «слепые» автомобили
Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами
Chery Tiggo 7
Месяц на кроссовере, в котором слово «китайский» уже не главное
1000-сильный «внедорожник из ада» снимется в кино
Один из четырех суперкаров Jaguar из фильма о Бонде пустят с молотка
Fiat Chrysler и Peugeot Citroen объединятся в мегаконцерн
Все материалы
Дом
Россияне испугались излучения на крыше дома и подрались
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Квартира лидера «Сектора Газа» подешевела вдвое
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
В российской многоэтажке на женщину с ребенком обрушился потолок
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы