Российский аналог RQ-4 Global Hawk впервые полетел

Военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой продолжительности полета «Альтиус-У» впервые поднялся в воздух. Соответствующее видео на YouTube опубликовало Минобороны России.
«Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно», — сообщило военное ведомство.
В августе Минобороны сообщило о первом полете перспективного тяжелого ударно-разведывательного БПЛА С-70 «Охотник».
В июне 2018 года источник сообщил, что в России создан тяжелый ударный беспилотник «Альтиус-О» массой более 7,5 тонны, предназначенный для длительных полетов.
В настоящее время одним из самых тяжелых ударных БПЛА считается американский Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, чья масса (вместе с оборудованием и вооружением) достигает 15 тонн.