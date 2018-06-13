Россия создала аналог американского RQ-4 Global Hawk

В России создали первый тяжелый ударный беспилотник, сообщил «Интерфакс» информированный собеседник.
По его словам, речь идет о беспилотном летательном аппарате «Альтиус-О». «Беспилотник предназначен для длительных полетов, его масса — более 7,5 тонны», — уточнил источник.
Ранее сообщалось, что разрабатываемый в ОКБ имени Симонова при участии группы «Кронштадт» тяжелый беспилотник должен весить пять тонн. Контракт с Минобороны России на его создание был заключен в 2011 году.
Одним из самых тяжелых ударных летательных беспилотников сейчас считается американский Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, чья масса достигает 15 тонн.
В мае 2018 года на параде Победы Россия представила свои самолетный и вертолетный ударные беспилотники «Корсар», предназначенные для разведки, доставки грузов, нанесения ударов и ведения радиоэлектронной борьбы.