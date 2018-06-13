Россия создала аналог американского RQ-4 Global Hawk

В России создали первый тяжелый ударный беспилотник, сообщил «Интерфакс» информированный собеседник.

По его словам, речь идет о беспилотном летательном аппарате «Альтиус-О». «Беспилотник предназначен для длительных полетов, его масса — более 7,5 тонны», — уточнил источник.

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Ранее сообщалось, что разрабатываемый в ОКБ имени Симонова при участии группы «Кронштадт» тяжелый беспилотник должен весить пять тонн. Контракт с Минобороны России на его создание был заключен в 2011 году.

Одним из самых тяжелых ударных летательных беспилотников сейчас считается американский Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, чья масса достигает 15 тонн.

В мае 2018 года на параде Победы Россия представила свои самолетный и вертолетный ударные беспилотники «Корсар», предназначенные для разведки, доставки грузов, нанесения ударов и ведения радиоэлектронной борьбы.

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