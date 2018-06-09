США предрекли «светлое будущее» русской «Рукавице»

Российский учебно-боевой самолет Як-130 («Рукавица» по классификации НАТО) и созданный на его основе итальянский M-346 Master ожидает «светлое будущее», полагает The National Interest.

Американский журнал прогнозирует коммерческий успех самолетов на международном рынке. В частности, в настоящее время Як-130 имеется у России, Беларуссии, Алжира, Бангладеш и Мьянмы, а также, возможно, Сирии. Еще больший успех имеет M-346 Master, находящийся на вооружении Италии, Израиля, Сингапура, Польши и Туркменистана.

Издание отмечает, что итальянский холдинг Leonardo на основе M-346 Master разрабатывает самолет T-100 Integrated Training System, которой принимает участие в тендере ВВС (Военно-воздушных сил) США, предполагающем полную замену двухместных сверхзвуковых учебных реактивных T-38 Talon.

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The National Interest отмечает, что Як-130 «предлагает отличную общую производительность», достаточную для подготовки летчиков четвертого и пятого поколений, однако M-346 Master оказался легче и получил более совершенные европейские двигатели.

Американский журнал вспоминает, что базовый проект Як-130 фактически был завершен к 1993 году, однако его дальнейшее развитие потребовало привлечение иностранных инвесторов. Партнером российского «Конструкторского бюро Яковлева» выступила итальянская компания Alenia Aermacchi (в настоящее время входит в состав холдинга Leonardo). Сотрудничество закончилось в 2000 году, когда зарубежная сторона выплатила российской 77 миллионов долларов за техническую документацию по самолету.

«Як-130, разработанный сразу же после распада Советского Союза, является одним из лучших современных тренажеров и легких боевых самолетов, доступных на международном рынке вооружений», — пишет издание.

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