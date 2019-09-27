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Впервые Су-57 и «Охотник» полетали вместе

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Истребитель пятого поколения Су-57 и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» впервые полетали вместе. Соответствующее видео Минобороны опубликовало на YouTube.

В подписи к ролику военное ведомство отметило, что во время полета было отработано взаимодействие между БПЛА и самолетом-лидером «по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО [противовоздушной обороны]».

Совместный полет длился более получаса «на одном из испытательных аэродромов Минобороны». Конкретное место и дату полета военное ведомство не сообщило.

В сентябре «Известия» написали, что «Охотники» могут стать полноценной заменой боевым самолетам.

В августе на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019) «Сухой» представил модель «Охотник», отличающуюся от проходящего испытания летного образца наличием плоского сопла.

В том же месяце вице-премьер Юрий Борисов заявил, что испытания «Охотник» будут проходить ближайшие два-три года, а после 2024 года БПЛА «пойдет в серию».

3 августа стало известно о первом полете этого БПЛА.

В январе источник ТАСС сообщил, что системы российского тяжелого ударного БПЛА «Охотник» испытываются на Су-57.

В июле 2018 года данный БПЛА назван в части искусственного интеллекта (ИИ) прототипом истребителя шестого поколения.

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