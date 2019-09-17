Россия нашла замену Су-57

Тяжелые ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) С-70 «Охотник» могут стать полноценной заменой боевым самолетам, пишут «Известия».

Согласно газете, Минобороны приняло решение о создании в 2024 году в Западном и Южном военных округах (ЗВО и ЮВО) по одному отряду таких БПЛА, что позволит не подвергать экипажи Воздушно-космических войск (ВКС) лишнему риску. Издание уверяет, что в условиях масштабных военных действий С-70 «Охотник» может полностью заменить боевые самолеты.

По мнению военного эксперта Антона Лаврова, такой БПЛА является «беспилотником большой войны», предназначенном для прорыва противовоздушной обороны (ПВО) противника.

В августе на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019) «Сухой» представил модель С-70 «Охотник», отличающуюся от проходящего испытания летного образца наличием плоского сопла.

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В том же месяце вице-премьер Юрий Борисов заявил, что испытания С-70 «Охотник» будут проходить ближайшие два-три года, а после 2024-го БПЛА «пойдет в серию».

3 августа стало известно о первом полете этого БПЛА.

В феврале военный эксперт Петр Бутовский допустил, что взлетный вес С-70 «Охотник» составит 25 тонн, из которых 2,8 тонны придется на вооружение, размах крыла беспилотника составит 19 метров, длина машины — 14 метров, на низкой высоте дрон должен быть способен развивать скорость 1,4 тысячи километров в час, а дальность полета машины составит 5 тысяч километров.

В январе источник сообщил, что системы С-70 «Охотник» испытываются на Су-57.

В июле 2018 года данный БПЛА назван в части искусственного интеллекта (ИИ) прототипом истребителя шестого поколения.

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