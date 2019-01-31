Су-57 притворился «Охотником»

Системы российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник» испытываются на истребителе пятого поколения Су-57, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«На третьем опытном образце Су-57 установлены бортовые радиоэлектронные системы "Охотника", ведется их отработка в полете на этом истребителе. БПЛА полеты не совершает, сроки его первого полета сдвигаются еще с прошлого года», — сказал собеседник.

По его словам, испытания, проходящие в Новосибирске, предполагают тестирование связи «борт-борт» между бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО) «Охотника», установленном на находящийся в полете Су-57, и техникой беспилотника, расположенного на взлетной полосе.

Источник добавил, что отработка систем БПЛА на Су-57 позволяет не останавливать работу над «Охотником».

Материалы по теме Хлопнули дверью США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР

В январе «Охотник» впервые попал на фотографии.

В декабре 2018 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что первый полет «Охотника» состоится весной 2019 года. В ноябре «Охотник» совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода.

Дрон в июле был назван прототипом российского истребителя шестого поколения. Тогда же в США российскую разработку посчитали выдумкой.

В июне 2018-го «Охотник» впервые выкатили под открытое небо.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!