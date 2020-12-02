ВВС США испытают на прочность системы ПВО Украины

Ударные беспилотники MQ-9 Reaper Военно-воздушных сил (ВВС) США впервые задействуют в учениях на территории Украины. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в Facebook.

Американские беспилотники в ходе учений «Чистое небо» испытают на прочность системы противовоздушной обороны (ПВО), состоящие на вооружении украинской армии. Так, БПЛА попытаются пробить защиту украинских ПВО у западной границы страны.

Соответствующее соглашение было достигнуто по итогам встречи представителя ВВС США в Европе Кевина О'Брайена и исполняющего обязанности главы воздушного командования «Запад» Воздушных сил Украины генерал-майора Дмитрия Карпенко, которая состоялась во Львове 1 декабря. «Это хорошая возможность перенять огромный опыт наших американских друзей, получить некоторую материально-техническую поддержку», — пояснил Карпенко.

Ранее в декабре сообщалось, что украинские военные провели учения, где применили опыт недавней войны в Нагорном Карабахе. Легендой учений стало «освобождение» неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Подразделения ВСУ отработали применение беспилотников на гористой местности по образцу боевых действий в Карабахе.

До этого стало известно, что Украина перебросила в Донбасс ударные БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства, которые были основой воздушных атак азербайджанской армии в Карабахе. Отмечалось, что шесть таких беспилотников были направлены в Краматорск.