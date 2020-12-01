Украинские военные отработали опыт войны в Карабахе для «освобождения Донбасса»

Украинские военные провели учения, где применили опыт недавней войны в Нагорном Карабахе. Об этом заявил командующий подготовкой Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Александр Павлюк, пишет «Украина.ру».

Легендой учений стало «освобождение» неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Подразделения ВСУ отработали применение беспилотников на гористой местности по образцу боевых действий в Карабахе. В частности, украинские военные применили модернизированные под БПЛА легкомоторные самолеты, чтобы обнаружить системы противовоздушной обороны (ПВО) противника, как это делала армия Азербайджана в Карабахе.

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Однако вместо «кукурузников» Ан-2, применяемых в Закавказье, на Украине решили использовать более современную модель А-22. Ее выпускает украинско-финская компания «Аэропракт», основанная двумя бывшими конструкторами АНТК имени Антонова Юрием Яковлевым и Олегом Литовченко.

18 ноября стало известно, что Украина перебросила в Донбасс ударные БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства, которые были основой воздушных атак азербайджанской армии в Карабахе.

О применении легкомоторных самолетов как приманки для систем ПВО рассказали российские военкоры проекта Wargonzo в середине октября. Перед масштабной атакой азербайджанские военные запустили на отдельных участках фронта «кукурузники», переделанные под беспилотники и начиненные взрывчаткой. По плану, подразделения Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) должны были ударить по ним, и тогда взрывы в небе выдали бы координаты систем ПВО. Однако импровизированные беспилотники сбили из стрелкового оружия или переносных зенитно-ракетных комплексов.

Армянские военные отреагировали на появление «кукурузников» именно так, как планировали в Баку, и задействовали для их уничтожения зенитные ракетные комплексы С-300, хотя с этой задачей справились бы системы ПВО малой дальности. В результате Вооруженные силы Армении потеряли комплексы, объяснили эксперты.