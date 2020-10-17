Эксперт назвал повлиявшие на уничтожение армянских С-300 Азербайджаном факторы

Неслаженность действий расчетов и группировки армянской ПВО, высокие технические характеристики турецкой военной техники и передовая отработанная тактика их применения могли повлиять на уничтожение Азербайджаном комплексов С-300, которые принадлежат Вооруженным силам Армении. Такие факторы в беседе с «МК» назвал военный эксперт Александр Михайловский.

«Давайте вспомним, с чего начался этот конфликт. ПВО Армении сообщали об уничтожении самолетов противника. Все они подтверждались. Потом оказалось, что они сбивают "кукурузники" Ан-2», — сказал он.

По словам Михайловского, на базе этих самолетов были сделаны беспилотники, у которых была довольно простая задача: летать вдоль линии соприкосновения и провоцировать ПВО Армении. «Это большая победа турецкой беспилотной авиации. Иначе не скажешь. Но опять же, радары комплекса С-300 обнаруживают цели с двигателем внутреннего сгорания — самолет, вертолет, крупный дрон. Низколетящий беспилотник-камикадзе — это не их цель. За это должны были отвечать ПВО ближнего действия, которые были уничтожены ранее», — отметил военный эксперт. Он отметил, что такие задачи могут решать «Оса», «Стрела», «Панцирь-С».

Ранее министерство обороны Азербайджана показало на видео уничтожение зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300, принадлежавшего Вооруженным силам Армении. Когда именно был уничтожен ЗРК, не уточняется. Где располагался атакованный С-300, также не указывается.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что Россия примет более действенные меры для пресечения наступательных действий Азербайджана и Турции в регионе, нежели дипломатическое посредничество, и другие страны-посредники в решении Карабахского вопроса — США и Франция — ее поддержат.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.