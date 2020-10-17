Уничтожение армянского С-300 Азербайджаном показали на видео

Министерство обороны Азербайджана показало на видео уничтожение зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300, принадлежавшего Вооруженным силам Армении. Ролик опубликован на официальном сайте ведомства в субботу, 17 октября.

Когда именно был уничтожен ЗРК, не уточняется. Где располагался атакованный С-300, также не указывается.

При этом, как отмечает Telegram-канал «Военный обозреватель», пусковая установка во время удара по ней находилась в боевом положении.

Ранее в октябре азербайджанское Минобороны опубликовало видео, которое, как утверждается, было снято в населенном пункте Гадрут в Нагорном Карабахе. На кадрах, в частности, были показаны безлюдные улицы, на некоторых зданиях видны вывески на армянском языке. До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что армия страны «освободила» Гадрут. В то же время власти Армении и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) отрицали это.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.