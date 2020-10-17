Азербайджан заявил о гибели десяти человек в результате армянского обстрела

Азербайджан заявил о гибели десяти мирных жителей в результате обстрела Гянджи со стороны Армении. Об этом сообщает помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, среди погибших есть двое детей. Гаджиев отметил, что в результате «подлого нападения» Армении также пострадали 40 человек.

Азербайджанский политик добавил, что спасательные службы занимаются поиском выживших под обвалами разрушенных ракетными ударами домов. Он рассказал, что для обстрела Гянджи Армения использовала оперативно-тактическую баллистическую ракету «Скад» (Р-17).

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в атаке на свою страну и возложил на нее ответственность за новый виток напряженности в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Алиев заявил, что именно армянская сторона первой открыла огонь и ударила по гражданским объектам в Азербайджане. Он отметил, что азербайджанская армия в Карабахе действует в рамках контрнаступательной операции.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако военные действия периодически возобновляются.