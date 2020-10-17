Число жертв ракетного удара Армении по Гяндже увеличилось до 13

Число жертв ракетного удара по азербайджанскому городу Гянджа, который по версии Баку был нанесен со стороны Армении, увеличилось до 13 человек. Об этом в субботу, 17 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Как пояснили в министерстве, к настоящему времени из-под завалов извлекли тела 13 погибших. Также известно о 52 пострадавших. В данный момент экстренные службы продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия.

Ранее сообщалось о 10 погибших в результате обстрела со стороны армянских военных. Отмечалось, что среди жертв есть двое детей.

Армения регулярно отказывается подтверждать сообщения о том, что ее вооруженные силы или армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) наносили удары по гражданской инфраструктуре Гянджа. Единственный удар по населенному пункту, который признали в НКР и Ереване, был нанесен 4 октября по району военного аэродрома города как ответ на обстрелы столицы Карабаха Степанакерта с использованием беспилотников.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако военные действия периодически возобновляются.